Dove vedere Milan-Torino Streaming Gratis Video: Giroud vs Sanabria

Milan-Torino Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Milan-Torino, partita valida per la decima giornata di Serie A, si disputerà alle ore 20:45 italiane di oggi martedì 26/19/2021 nel palcoscenico di San Siro in Milano. In caso di vittoria i rossoneri salirebbero momentaneamente al comando nell’attesa del match tra Napoli e Bologna in programma giovedì. Il Torino ha vinto soltanto tre delle ultime 48 sfide di Serie A contro il Milan, due delle quali tuttavia nel 2019 (2-0 ad aprile e 2-1 a settembre), completano 21 successi lombardi e 24 pareggi. Andiamo a scoprire dover vedere Milan-Torino streaming diretta tv.

Statistica in evidenza: il Milan è la squadra meglio disciplinata della Serie A finora, con solo 14 cartellini gialli e nessun cartellino rosso (media di 1,56 a partita).

Milan-Torino streaming gratis: le formazioni

La squadra di Pioli, reduce dal successo per 4-2 in casa dei felsinei, è ancora imbattuta in campionato e dopo nove turni ha conquistato otto vittorie e un solo pareggio, quello all’Allianz Stadium contro la Juve per 1-1.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, A. Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Conti, Gabbia, Theo Hernandez, Kalulu, Kjaer, Bakayoko, Bennacer, Ibrahimovic, Maldini, Pellegri.

Da dicembre 2019 a oggi, il Milan ha l’80% di vittorie in trasferta. Cosa significa? Pioli: “E’ un dato incredibile, credo che siamo la miglior squadra in Europa per punti fatti in trasferta. Significa che abbiamo un modo di giocare che non cambia sia in casa che in trasferta. Dobbiamo sfruttare ogni singola partita, è chiaro che mantenere questi numeri in trasferta sarebbe qualcosa di incredibile”.

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Linetty, Brekalo; Belotti. Allenatore Ivan Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Buongiorno, Izzo, Zima, Vojvoda, Baselli, Kone, Rincon, Praet, Sanabria, Zaza, Warming.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Dove guardare Milan-Torino Diretta TV al posto di Rojadirecta Online



Potete vedere Milan-Torino con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Federico Balzaretti.

Dove vedere Milan-Torino Streaming Gratis senza Rojadirecta



Milan-Torino streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta TV oscurato perchè considerato illegale in Italia.