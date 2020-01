Dove vedere MILAN TORINO Streaming in chiaro Online su Rai Play | Quarto di finale Coppa Italia TIM Cup

Vedere diretta Milan Torino in streaming gratis e video tv con tutte le alternative a Rojadirecta disponibili oggi, martedì 28 gennaio 2020, a partire dalle 20:45. Si gioca per i quarti di finale della Coppa Italia TIM Cup. La vincente del confronto di San Siro sfiderà poi la vincente la Juventus in semifinale.

Giocherà Ibrahimovic? L’attaccante svedese ha segnato in tre delle ultime quattro sfide giocate contro il Torino (in Serie A), tutte quando vestiva la maglia dell’Inter. Dall’altra parte, ci si attende un Andrea Belotti carico.

Contro il Milan ha segnato 6 gol da quando veste la maglia granata: solo contro Sampdoria e Sassuolo ha realizzato più reti (7).

Nel vedere la diretta streaming di Milan Torino dobbiamo sapere prima le probabili formazioni:

Milan (4-4-2): Begovic; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Krunic, Bennacer, Çalhanoglu; Piatek, Rebic. All. Stefano Pioli.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ola Aina, Verdi; Berenguer; Belotti. All. Walter Mazzarri.

Arbitro: Fabrizio Pasqua, sezione di Tivoli.

Diretta Milan Torino streaming gratis e tv in chiaro.



Potete vedere Milan Torino in chiaro su Rai 1. Diretta streaming gratis RaiPlay quindi con collegamenti pre-partita a partire dalle ore 20:15. La telecronaca in diretta avrà inizio con il fischio d’inizio dell’arbitro che verrà dato alle ore 20:45. I raccoglitori di indici web rojadirecta e tarjetarojaonline per andare a vedere la partita online, sono considerati illegali e quindi sono oscurati in Italia.