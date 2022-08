Dove vedere MILAN UDINESE Streaming senza ROJADIRECTA: info Video Diretta Gratis Online

Milan-Udinese streaming gratis con i links online senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle 18:30 di oggi sabato 13 agosto 2022. Milan-Udinese apre la 1a giornata di Serie A stagione 2022/23. I rossoneri hanno perso solo una delle ultime 10 sfide contro l’Udinese in campionato (4V, 5N), tuttavia la sconfitta è arrivata proprio alla prima giornata del 2019/20 (1-0 dei friulani il 25 agosto 2019 alla Dacia Arena con gol di Rodrigo Becão).

Regna equilibrio nelle cinque sfide tra Milan e Udinese all’esordio stagionale in Serie A: un successo per parte (vittoria dei rossoneri nel 1950 e dei friulani nel 2019) e tre pareggi. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire dove vedere Milan-Udinese streaming gratis online.

Milan-Udinese in diretta tv è disponibile solo su DAZN. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Milan-Udinese, probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Rebic. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Adli, Pobega, Saelemaekers, Lazetic, De Ketelaere, Giroud. Indisponibili: Ibrahimovic, Tonali, Origi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. Allenatore Sottil. A disposizione in panchina: Padelli, Piana, Benkovic, Bijol, Masina, Ebosele, Jajalo, Ebosse, Lovric, Samardzic, Nestorovski, Beto. Indisponibili: Arslan. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Marinelli. Guardalinee: Bottegoni e Galetto. Quarto uomo: Gariglio. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Brfesmes.

