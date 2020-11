Dove Vedere MILAN VERONA Streaming Link Live TV | Calcio Serie A

Milan Verona in diretta streaming senza Rojadirecta. Alle 20:45 di oggi domenica 8 novembre 2020 si affrontano al Giuseppe Meazza, in chiusura della 7a giornata di Serie A, due delle difese più forti del campionato (3 i goal subiti dal Verona, 5 quelli presi dal Milan) e i due portieri che hanno la miglior percentuale di parate del torneo: Marco Silvestri (88,5%) e Gianluigi Donnarumma (84,6%).

Il Milan è primo nella classifica con 16 punti all’attivo dopo 6 giornate. I rossoneri di Pioli sono imbattuti in Serie A e hanno conquistato 5 vittorie e un pareggio portandosi in testa alla graduatoria. Il Verona ha ritrovato il successo nello scorso turno di campionato, battendo il Benevento in casa, ed è a quota 11 punti in classifica. La formazione guidata da Juric presenta la migliore difesa del torneo con appena tre reti al passivo.

Dove Vedere Milan Verona Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile seguire il match Milan Verona in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con Sky Go (gratis per gli abbonati con link skygo.

Le probabili formazioni di Milan Verona:

sky.it) e a pagamento per tutti su(link www.nowtv.it).

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, A.Donnarumma, Dalot, Duarte, Gabbia, Conti, Tonali, Castillejo, Hauge, Brahim Diaz, Krunic, Rebic. Allenatore: Pioli

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. A disposizione: Berardi, Pandur, Cetin, Amione, Udogie, Dawidowicz, Magnani, Colley, Di Carmine, Salcedo. Allenatore: Juric

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

La telecronaca della partita sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico. Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per Milan Verona streaming in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.