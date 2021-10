Dove vedere Milan-Verona Streaming Gratis Video: Rebic vs Simeone

Milan-Verona Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Milan-Verona, partita valida per la ottava giornata di Serie A, si disputerà alle ore 20:45 italiane (dopo Lazio-Inter delle 18) di oggi sabato 16 ottobre 2021 nel palcoscenico di San Siro in Milano. Rafael Leão del Milan ha segnato tre dei suoi quattro gol ufficiali stagionali nel primo tempo, ma Giovanni Simeone del Verona potrebbe ancora vincere la corsa per segnare il gol di apertura, dato che ha fatto gol nei primi dieci minuti di gioco nelle sue due partite precedenti. Andiamo a scoprire dover vedere Milan-Verona streaming diretta tv.

Statistica in evidenza: il Verona è stato in svantaggio alla fine del primo tempo solo in due degli ultimi nove scontri diretti in trasferta contro il Milan.

Milan-Verona streaming gratis: le formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, A Romagnoli, Ballo Touré; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Kalulu, Leao; Rebic. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Conti, Kjaer, Gabbia, Bennacer, Krunic, Castillejo, Pellegri, Giroud, Ibrahimovic. Indisponibili: Plizzari, Maignan, Florenzi, Theo Hernandez, Brahim Diaz, Bakayoko, Messias, Maldini. Squalificati: nessuno.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore Tudor.

A disposizione in panchina: Pandur, Berardi, Casale, Ceccherini, Cetin, Sutalo, Ilic, Hongla, Bessa, Ruegg, Lasagna, Kalinic. Indisponibili: Frabotta. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Dove guardare Milan-Verona Diretta TV Online Gratis



Potete vedere Milan-Verona con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Federico Zancan, con commento tecnico di Luca Marchegiani.

La partita sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dove vedere Milan-Verona Streaming Gratis

Milan-Verona streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Streaming gratis per gli abbonati Sky con Sky GO, a pagamento per tutti con NOW Rojadirecta TV oscurato perchè considerato illegale in Italia.