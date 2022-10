Dove vedere NAPOLI-AJAX Streaming Online TV Gratis Video Italiano: Atzili vs Di Maria

Napoli-Ajax Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Napoli-Ajax, partita valida per la 4a giornata del Gruppo A della fase a gironi di Champions League, andrà in scena alle ore 18:45 italiane di oggi mercoledì 12 ottobre 2022. Andiamo a scoprire dover vedere Napoli-Ajax streaming e in diretta tv.

Potete vedere Napoli-Ajax in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del telecomando Sky) e Sky Sport Calcio. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili.

Sarà possibile vedere Napoli-Ajax in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio.

L’incontro sarà disponibile in streaming anche per gli abbonati a Mediaset Infinity+ che, dopo una prova gratuita di sette giorni, potranno scegliere tra un abbonamento mensile, semestrale o annuale. La partita non sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Si gioca prima di Barcellona-Inter streaming online che viene trasmessa su Amazon Prime Video a partire dalle 21.

Napoli-Ajax streaming gratis: le formazioni

A punteggio pieno con tre vittorie in altrettante partite, il Napoli si appresta ad affrontare di nuovo l’Ajax nella quarta giornata del Gruppo A valida per la fase a gironi di Champions League. Roboante il successo degli azzurri nel match disputato martedì scorso ad Amsterdam, dove la squadra di Luciano Spalletti ha demolito l’Ajax con un clamoroso 6-1.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Ostigard, Mario Rui, Zanoli, Zedadka, Elmas, Politano, Zerbin, Gaetano, Ndombele, Osimhen, Simeone. Indisponibili: Demme (fuori dalla lista Uefa). Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Ajax (4-3-3): Pasveer; Sanchez, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Kudus, Brobbey, Bergwijn. Allenatore Alfred Schreuder. A disposizione in panchina: Stekelenburg, Gorter, Wijnald, Klaassen, Lucca, Grillitsch, Baas, Reeger, Magallan, Conceicao, Ocampos. Indisponibili: Rensch. Squalificati: Tadic. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Felix Zwayer (41 anni, Germania).

Napoli-Ajax streaming online gratis con Mediaset Infinity Plus per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Al termine del confronto gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand.

L’allenatore dell’Ajax Alfred Schreuder ha fatto un’ammissione onesta, anche se controversa, che la squadra stia lottando coi Rangers per un posto in Europa League dopo la sconfitta per 6-1 l’ultima volta. Probabilmente quell’ammissione è realistica, considerando che il club ha subìto sei gol sul proprio campo in una competizione europea per la prima volta in assoluto, anche se l’Ajax ha due partite da cui può potenzialmente ottenere in qualche modo il passaggio del turno prima dello scontro nell’ultimo turno del girone a Glasgow.

Per gli abbonati a Sky Napoli-Ajax live streaming è a disposizione l’app SkyGo. L’ultima alternativa per la diretta streaming è con NOW TV a pagamento per tutti. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Dopo un po’ di tempo per riflettere ed una vittoria imponente per 4-2 contro il Volendam in Eredivisie, l’Ajax può forse guardare agli aspetti positivi di questa trasferta contro il Napoli, incluso l’essere rimasto imbattuto in 21 delle ultime 23 trasferte di UCL (11 vittorie, 10 pareggi). A gettare acqua su quella statistica mentre dimostra il complesso di inferiorità di Schreuder, è il fatto che l’Ajax sia senza vittorie nelle sue ultime cinque partite contro avversarie italiane (2 pareggi, 3 sconfitte).

Alternative a Rojadirecta? Abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” o “RojadirectaTV” che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.