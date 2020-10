Napoli Atalanta senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi sabato 17 ottobree 2020 alle ore 15 si gioca Napoli Atalanta, match che apre la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A. Occhi puntati sul Papu Gomez in casa nerazzurra. L’argentino ha iniziato la stagione alla grande dal punto di vista realizzativo e guida la classifica marcatori con quattro reti e due assist. I migliori marcatori del Napoli sono invece Dries Mertens e Lozano con due goal a testa, gli stessi segnati anche dal colombiano Muriel.

Dove Vedere Napoli Atalanta Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile seguire il match Napoli Atalanta in diretta tv con Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Le probabili formazioni di Napoli Atalanta:

quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con SkyGo (gratis per gli abbonati su https://skygo.sky.it) e a pagamento per tutti su NowTV (link su https://www.nowtv.it).

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Elmas, Insigne, Zielinski.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; D Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caldara, Carnesecchi, Gollini.

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale. La telecronaca della partita sarà curata da Federico Zancan, con Daniele Adani al commento tecnico.