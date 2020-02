Dove vedere NAPOLI BARCELLONA Streaming Gratis Online | Calcio Champions League

Napoli Barcellona streaming gratis link, senza Rojadirecta, dalle ore 21:00 di oggi martedì 25 febbraio 2020 con i servizi digitali: scopriamo dove. Il Napoli non ha segnato solo in una delle ultime 20 gare casalinghe giocate in Champions allo stadio San Paolo (lo 0-0 contro la Dynamo Kiev nel novembre 2006). Sempre in casa, gli azzurri arrivano a questa sfida con una striscia di 7 risultati utili consecutivi (5 vittorie e 2 pareggi nel parziale): l’ultimo ko interno è quello contro il Manchester City (2-4) nel novembre 2017. Mentre aspettiamo l’inizio della partita andiamo a scoprire nei dettagli dove vedere Napoli Barcellona streaming gratis link. Prima però andiamo a vedere le formazioni.

Le probabili formazioni di Napoli Barcellona.



Questi gli schieramenti iniziali che ci piacerebbe vedere in campo oggi.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mário Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, L.

Insigne. All. Gennaro Gattuso.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; F.de Jong, Busquets, Arthur; Ansu Fati, Messi, Griezmann. All. Quique Setién.

Vedere diretta Napoli Barcellona streaming gratis link online senza Rojadirecta.



La diretta di Napoli Barcellona sarà trasmessa sul digitale di Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite) anche in alta definizione. Streaming online anche per gli abbonati con Sky Go, servizio on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Si può scaricare l’omonima app per laptop, smartphone e tablet, oppure collegarsi con un notebook.

Napoli Barcellona viene trasmessa in chiaro su Canale 5, e quindi anche in streaming gratis con Mediaset Play.