Come vedere Napoli-Bologna Streaming Gratis TV Online Video: Raspadori v Barrow

Napoli-Bologna streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 18:00 italiane di oggi domenica 16 ottobre 2022. Napoli-Bologna è valida per la 10a giornata di Serie A stagione 2022/23. In classifica al momento il Napoli è secondo con 23 punti, uno in meno dell’Atalanta che ieri ha giocato la sua partita vincendo contro il Sassuolo. Il Bologna è 17esimo con 7 punti e non vince da 3 partite. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Napoli-Bologna streaming gratis online.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Ostigard, Oliveira, Zanoli, Zedadka, Demme, Elmas, Lozano, Zerbin, Gaetano, Osimhen, Simeone.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebisher, Dominguez, Barrow; Zirkzee. Allenatore Thiago Motta. A disposizione in panchina: Bardi, Raffaelli, Sosa, Soumaoro, Lykogiannis, De Silvestri, Moro, Soriano, Orsolini, Sansone, Raimondo.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria. Assistenti: Raspollini e Affatato. IV uomo: Ayroldi. Var: Valeri. Assistente Var: Abbastista.

Napoli-Bologna in diretta tv con DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q.

Napoli-Bologna streaming online è disponibile solo su DAZN gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Napoli-Bologna Rojadirecta su Video YouTube, Facebook Live-Stream e sul sito di “Calcio.TW”, ultime mode per il calcio streaming gratis. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi collegarti al sito della Gazzetta dello Sport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Napoli-Bologna mentre su internet.