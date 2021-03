Dove vedere NAPOLI BOLOGNA Streaming Gratis senza ROJADIRECTA Video Online Serie A: Osimhen vs Barrow

Napoli Bologna Streming Gratis italiano senza Rojadirecta: partita che chiude le partite della domenica della 26a giornata di Serie A e che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 ITA di oggi domenica 7 marzo 2021.

Sfida tra deluse. Per gli azzurri di Gattuso il beffardo pareggio contro il Sassuolo, per il Bologna di Mihaijlovic la bruciante sconfitta di Cagliari. Ci sono tutte le premesse per assistere ad una partita molto interessante. Nelle ultime due gare di campionato, i partenopei hanno raccolto 4 punti che però non sono bastati per riagganciare la zona Champions League. Il clima non è certamente dei più sereni. I felsinei stanno comunque disputando un buon campionato, e al momento occupano la dodicesima posizione a quota 28 punti. Il distacco dal Torino (18°) è di ben otto punti. Andiamo a scoprire dover vedere Napoli Bologna in streaming e in diretta tv.

Napoli Bologna streaming gratis: le formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lozano, Petagna.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Svanberg, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: Schouten.Indisponibili: Baldursson, Dominguez, Faragò, Hickey, Santander, Tomiyasu.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Valeriani e Lo Cicero. Quarto uomo: Ghersini. Var: Di Paolo. Avar: De Meo.

Dove guardare Napoli Bologna streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline



Potete vedere Napoli Bologna con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.