Dove vedere Napoli-Cagliari Streaming Gratis ROJADIRECTA Video: Spalletti vs Mazzarri

Napoli-Cagliari Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Napoli-Cagliari, partita valida per la sesta giornata di Serie A, si disputerà alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 26 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Diego Armando Maradona.

La squadra di Spalletti (a punteggio pieno) fin qui ha battuto una dietro l’altra Venezia (2-0), Genoa (2-1), Juve (2-1), Udinese (4-0) e Sampdoria (4-0). Di fronte oggi ci sarà la formazione sarda che ha già cambiato guida tecnica chiamando l’ex Napoli Walter Mazzarri al posto di Leonardo Semplici. Andiamo a scoprire dover vedere Napoli-Cagliari streaming diretta tv.

Napoli-Cagliari streaming gratis: le formazioni

Un solo cambio rispetto all’undici che ha battuto 4-0 la Sampdoria. Il dubbio della vigilia, Lozano o Politano, vede quest’ultimo vincere il ballottaggio e prendersi un posto nel tridente completato da Osimhen al centro e Insigne a sinistra. A centrocampo Anguissa punto fermo. In panchina si rivede Mertens.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Malcuit, Manolas, Zanoli, Juan Jesus, Demme, Elmas, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna. Allenatore: Spalletti.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Dalbert; Nandez, Marin, Strootman, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. A disposizione in panchina: Aresti, Radunovic, Ceppitelli, Walukiewicz, Altare, Deiola, Oliva, Pereiro, Grassi, Keita. Allenatore: Mazzarri.

Dopo il pareggio al debutto all’Olimpico contro la Lazio (2-2), il tecnico toscano ha incassato il 2-0 interno contro l’Empoli. Joao Pedro e compagni sono alla ricerca del primo successo stagionale in campionato e attualmente sono a quota due in campionato (2-2 alla prima contro lo Spezia l’altro punto conquistato dai sardi).

Arbitro: Piccinini di Forlì. Guardalinee: Vivenzi e M Rossi. Quarto uomo: Di Martino. Var: Massa. Avar: Di Iorio.

Dove guardare Napoli-Cagliari Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Napoli-Cagliari con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, con commento tecnico di Francesco Guidolin.

Dove vedere Napoli-Cagliari Streaming Gratis senza Rojadirecta TV



Napoli-Cagliari streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.