Dove Vedere NAPOLI CROTONE Streaming Gratis Video Online Oggi

Napoli Crotone Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in tv e in video streaming gratis. Scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 15:00 italiane di oggi sabato 3 aprile 2021, vigilia di Pasqua. Partita valida per la 29a giornata di Serie A di calcio. Ecco dove vedere Napoli Crotone streaming oppure in diretta televisiva.

Ballottaggio Mertens-Osimhen al centro dell’attacco col belga che ha preso un colpo alla spalla e potrebbe essere risparmiato per la Juve. Squalificato Koulibaly, al centro della difesa ci saranno Manolas e Maksimovic, mentre tra i pali tocca a Meret (Ospina indisponibile per un’infrazione al dito). In regia Bakayoko più dell’acciaccato Demme (infiammazione tibiale posteriore della gamba sinistra), mentre sulla destra Politano è in vantaggio sul recuperato Lozano. Recuperati Rrahmani, Petagna e Lobotka. Il tampone molecolare, a cui si è sottoposto Piotr Zielinskyi nella serata di ieri, ha dato esito negativo. Reca, Luperto e Ounas convocati. In regia Benali, Petriccione squalificato e Cigarini verso la panchina. In difesa Magallan in pole su Cuomo per completare il reparto con Golemic e Djidji.

Napoli Crotone streaming gratis link senza Rojadirecta e diretta online.

Potete vedere Napoli Crotone in televisione con Sky Sport (numero 253 del satellite, 484 del digitale terrestre).

Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile in con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale.

Probabili formazioni Napoli Crotone

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore Gattuso. Squalificati: Koulibaly

Indisponibili: Demme, Ghoulam, Ospina, Lobotka.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Molina, Benali, Rispoli; Ounas, Simy. Allenatore Cosmi. Squalificati: Petriccione. Indisponibili: Cigarini, Reca.