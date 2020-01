Dove vedere NAPOLI FIORENTINA Streaming Gratis Diretta Video Highlights Oggi

Napoli Fiorentina streaming gratis con i links online senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi sabato 18 gennaio 2020 per questa partita della 20a giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire dove vedere Napoli Fiorentina streaming gratis online.

La squadra guidata da Rino Gattuso ha chiuso il girone di andata con 24 punti dopo 19 partite. La squadra azzurra non raccoglieva così pochi punti (anche allora furono 24) nelle prime 19 gare stagionali di Serie A dal 2007/08, con una squadra neopromossa e allenata da Edoardo Reja. Con il cambio di allenatore e l’esonero di Carlo Ancelotti, il Napoli non ha cambiato marcia: tre sono i punti ottenuti nelle ultime quattro partite, con la vittoria sul campo del Sassuolo e tre sconfitte.

Napoli Fiorentina streaming gratis e diretta online

La diretta di Napoli Fiorentina con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti

che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore Gattuso. Indisponibili: Malcuit, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Mertens, Meret. Squalificati: Mario Rui.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Benassi, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. Allenatore Iachini. Indisponibili: Ribery. Squalificati: nessuno.

La Fiorentina ha 21 punti all’attivo e ha conquistato 4 punti nelle due partite con Beppe Iachini – che ha rilevato Vincenzo Montella – in panchina grazie alla vittoria sulla Spal e al pareggio di Bologna. Tuttavia, la squadra toscana non faceva così male in A dalla stagione 2001/2002, quando chiuse la stagione al penultimo posto e con la retrocessione. Per migliorare il suo rendimento, la squadra viola dovrà crescere lontano da casa, dove sin qui sono arrivati 9 punti su altrettante partite giocate (2V, 3N, 4P).