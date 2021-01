Dove Vedere NAPOLI FIORENTINA Streaming Video Live TV | Calcio Serie A

Napoli-Fiorentina in diretta streaming senza Rojadirecta. Alle ore 12:30 di oggi domenica 17 gennaio 2021 le due formazioni apriranno le partite di oggi della 18a giornata di Serie A. Napoli privo dello squalificato Di Lorenzo. Ospina torna in porta, Hysaj terzino destro, Manolas recuperato e favorito su Maksimovic per affiancare Koulibaly, Mario Rui a sinistra. Demme con Bakayoko in mediana, anche perché Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid. Alle spalle del rientrante Mertens (in pole su Petagna) il trio Lozano-Zielinski-Insigne. Ecco dove vedere Napoli-Fiorentina streaming e in tv.

Dove Vedere Napoli-Fiorentina Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online.

Sarà possibile seguire il match Napoli-Fiorentina in diretta tv con DAZN scaricando l’app attraverso una moderna smart tv, oppure collegando la tv stessa a una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, o ancora a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento Sky-DAZN, inoltre, potranno vederla in diretta anche su DAZN1, al canale numero 209 del satellite.

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con DAZN (link www.dazn.com) gratis per gli abbonati, ed a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it).

Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Mertens. Allenatore Rino Gattuso. Squalificati: Di Lorenzo. Indisponibili: Malcuit, Osimhen.

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Castrovilli, Callejon; Vlahovic. Allenatore Cesare Prandelli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Ricordiamo che siti come TarjetaRojaOnline o Rojadirecta non sono considerati una valida alternativa per Napoli-Fiorentina streaming in quanto considerati non legali.