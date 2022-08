Dove Vedere NAPOLI GIRONA Streaming Gratis Online Video: Amichevole Estate 2022

Napoli-Girona senza Rojadirecta: dove in streming live e diretta tv. Napoli-Girona si disputerà oggi mercoledì 3 agosto 2022 allo stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro, sede del ritiro partenopeo. Calcio d’avvio alle ore 18:30. Tutto su Napoli-Girona: le formazioni della partita e dove vederla in streaming e tv.

Napoli-Girona probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

Dove Vedere Napoli-Girona Streaming senza Rojadirecta Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile vedere Napoli-Girona in diretta tv su Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita sarà visibile in pay per view acquistando l’evento al costo di 9,99 euro. Essendo un evento in pay per view, Napoli-Girona non sarà disponibile in streaming su SkyGo. Altra opzione: il profilo Facebook del Napoli, sempre in pay per view e sempre al costo di 9,99 euro.

Alternative per vedere Napoli-Girona Streaming Online



Ricordiamo che Napoli-Girona Rojadirecta Online (oppure RojadirectaTV, RojadirectaEnVivo, RojadirectaTV Club e Rojadirecta TOP) non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito Rojadirecta è stato chiuso in Italia perchè illegale.