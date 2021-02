Dove Vedere NAPOLI GRANADA Streaming Video Online UEL: Insigne vs Kenedy

Tutto pronto per la diretta streaming di Napoli Granada in programma oggi giovedì 25/02/2021 alle ore 18:55 italiane: partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Il Napoli chiamato all’impresa, visto i numerosi infortuni, per rimontare il 2-0 dell’andata subito in Spagna. Andiamo a scoprire dover vedere Napoli Granada in streaming e in diretta tv.

Pochi club hanno dimostrato più del Napoli l’importanza di iniziare bene nelle ultime quattro settimane. Sette delle ultime otto partite ufficiali sono state vinte dalla squadra che ha segnato per prima (con l’altra che è terminata con un pareggio per 0-0), mentre sette di queste otto partite hanno anche visto l’esito (vittoria/pareggio/sconfitta) alla fine del primo tempo non mutare alla fine della partita.

Napoli Granada streaming gratis: le formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Lorenzo Insigne, Elmas. Allenatore Gattuso.

Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Victor Diaz, Duarte, German, Neva; Herrera, Gonalons, Machis; Montoro, Kenedy; Molina. Allenatore Martínez Penas.

Dove vedere Napoli Granada Streaming Gratis e diretta online senza Rojadirecta.

Napoli Granada video streaming gratis con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 254 del satellite, canale 485 del digitale terrestre). Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.

Napoli Granada Streaming Gratis in chiaro

Brutte notizie: non ci sarà la diretta in chiaro su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre) come invece successo nella partita dell’andata, e quindi nemmeno lo streaming online sul relativo sito web.