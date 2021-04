Dove vedere NAPOLI INTER Streaming Gratis Live TV: Insigne vs Lautaro

Napoli Inter streaming gratis con i links online senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi domenica 18 aprile 2021 per il posticipo serale che chiude la 31a giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano; Osimhen, Insigne. All. Gattuso

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.

All. Conte

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire dove vedere Napoli Inter streaming gratis online.

Napoli Inter live streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta

La diretta di Napoli Inter è su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Match fruibile anche in live streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app Sky Go (link skygo.sky.it) anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

