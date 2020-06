Dove Vedere NAPOLI INTER Streaming Gratis Web Online Coppa Italia

Napoli Inter Streming: partita che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle 21:00 di oggi sabato 13 giugno 2020. Semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si parte dal risultato di 1-0 a favore del Napoli ottenuto a San Siro. Quindi l’Inter di Conte deve vincere questa sera al San Paolo per poter andare a giocare la finale mercoledì contro la Juventus. Al contrario passerà il Napoli. Andiamo a scoprire dover vedere Napoli Inter in streaming e in diretta tv.

Napoli Inter streaming gratis: le formazioni.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno.

Arbitro: G Rocchi.

Dove guardare Napoli Inter streaming gratis link e diretta online.

Potete vedere Napoli Inter in televisione in chiaro sui canali digitali di Rai Uno, canale 1 del digitale terrestre e in HD sul 501. Video streaming gratis sarà disponibile per gli abbonati su Rai Play, servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.