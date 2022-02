Come vedere NAPOLI-INTER Streaming Gratis Video Online

Come vedere Napoli-Inter Streming Gratis senza Rojadirecta in italiano. La grande attesa allo stadio Maradona gremito di tifosi sta per finire! Alle 18 di oggi sabato 12 febbraio 2022 si gioca il big match tra gli azzurri di Luciano Spalletti, ex della sfida, e i nerazzurri di Simone Inzaghi. I campani vincendo balzerebbero in vetta alla classifica perchè hanno un solo punto di differenza, ma la squadra campione d’Italia in carica deve recuperare la partita contro il Bologna.

La squadra di Spalletti nel 2022 ha pareggiato contro la Juve e vinto le successive quattro partite. I nerazzurri devono riscattare la sconfitta nel derby e rischiano di perdere il primato. Andiamo a scoprire dove vedere Napoli-Inter streaming diretta tv.

Napoli-Inter probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Osimhen. Allenatore Luciano Spalletti.

A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Juan Jesus, Malcuit, Ghoulam, Zanoli, Demme, Anguissa, Elmas, Ounas, Mertens, Petagna.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi (squalificato, in panchina Farris).

A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Kolarov, Vidal, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Carboni, Sanchez, Gagliardini, Caicedo.

Arbitro: Daniele Doveri. Guardalinee: Costanzo-Bindoni. Quarto Uomo: Cosso. Var: Di Paolo. Assistente Var: Valeriani.

Napoli-Inter Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Napoli-Inter con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

La telecronaca di Napoli-Inter su DAZN è affidata a Pierluigi Pardo, con Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dove vedere Napoli-Inter Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Napoli-Inter streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e SkyGO, tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. A pagamento per tutti con l’opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky.

Napoli-Inter Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.

Il Napoli ha vinto solo una delle ultime nove sfide di Serie A contro l’Inter (3 pareggi e 5 sconfitte): 4-1 nel maggio 2019 con Ancelotti in panchina. L’Inter ha sempre segnato nelle ultime sette partite contro il Napoli in campionato. Gli azzurri hanno perso tre delle ultime cinque partite casalinghe in Serie A: da inizio dicembre solo il Venezia (quattro) ha perso più gare interne dei partenopei. L’Inter ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro trasferte di campionato e solo quattro volte è arrivata a quota cinque in Serie A: nel 1951, 1966, 1971 e 1972.