Dove vedere NAPOLI-JUVENTUS Streaming ROJADIRECTA Gratis Video: Insigne vs Kean

Napoli-Juventus Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Napoli-Juventus, partita valida per la terza giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio “Diego Armando Maradona” oggi sabato 11 settembre 2021 alle ore 18:00 locali. Nelle ultime due stagioni di Serie A la sfida tra Napoli e Juventus è sempre stata vinta dalla squadra ospitante (due successi del Napoli in terra campana e due della Juventus in Piemonte). I partenopei potrebbero vincere almeno tre sfide casalinghe di fila contro i bianconeri in Serie A per la prima volta dal gennaio 2011 (quattro in quel caso). Andiamo a scoprire dover vedere Napoli Juventus streaming e in diretta tv.

Lorenzo Insigne del Napoli ha contribuito a nove gol negli scontri diretti precedenti (5 gol, 4 assist) ed ha segnato in tre scontri consecutivi contro la Juventus in Serie A, due volte dopo l’85° minuto.

Napoli-Juventus streaming gratis: le formazioni

Emergenza totale nella Juventus, dove mancheranno tutti i sudamericani, Cuadrado compreso. Detto che McKennie partirà dal 1′, restano da capire sia il modulo che gli altri interpreti. Si va verso una difesa a 3 con De Ligt, Bonucci e Chiellini; De Sciglio e Bernardeschi esterni a tutta fascia, in mediana Locatelli e Rabiot con lo statunitense. In attacco Kulusevski o Kean insieme a Morata.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Elmas; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione: Marfella, Idasiak, Rrahmani, Malcuit, Zanoli, Juan Jesus, Zielinski, Ounas, Lozano, Petagna. Indisponibili: Demme, Ghoulam, Lobotka, Meret, Mertens. Squalificati: nessuno.

Juventus (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Kean. Allenatore Max Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Winter, Lu Pellegrini, Ramsey, Miretti, Soulè, Kulusevski. Indisponibili: Arthur, Kaio Jorge, Chiesa, Danilo, Alex Sandro, Cuadrado, Danilo, Bentancur, Dybala Squalificati: nessuno.

Arbitro: Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia. Verrà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Costanzo e dal quarto uomo Ayroldi. Al VAR Mariani e Meli.

Statistica in evidenza: i cinque scontri diretti precedenti in Serie A hanno visto una media di 6,4 cartellini (a partita), inclusi due cartellini rossi (in totale).

Dove guardare Napoli-Juventus Diretta TV Online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis



Potete vedere Napoli Juventus con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Napoli-Juventus su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Luciano Spalletti potrebbe diventare solo il 2° allenatore nella storia del Napoli in Serie A a vincere tutte le prime tre gare di campionato, dopo Rafael Benítez (4/4 in quel caso nel 2013).

Dove vedere Napoli-Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline

Napoli Juventus streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.