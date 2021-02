Dove vedere NAPOLI JUVENTUS Streaming Video Online Serie A

Napoli Juventus Streming Gratis italiano: partita della 22a giornata di Serie A che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 18:00 ITA di oggi sabato 13 febbraio 2021. Per la sfida contro il Napoli, prevista per sabato 13 febbraio alle 0re 18 allo Stadio “Diego Armando Maradona”, Andrea Pirlo ha convocato 22 bianconeri. Come anticipato dal tecnico della Juve in conferenza stampa, non ci saranno Arthur, Ramsey e Dybala. C’è invece Leonardo Bonucci che nei giorni scorsi ha accusato un problema muscolare. Andiamo a scoprire dover vedere Napoli Juventus in streaming e in diretta tv.

Napoli Juventus streaming gratis: le formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Petagna. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Manolas, Mertens, Demme.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Dybala, Ramsey.

Andrea Pirlo: “Juve a Napoli per vincere. Gattuso rischia? Mi dispiace, ma…”. Il tecnico: “Giocare prima questa sfida in trasferta e poi recuperare quella non disputata in casa cambia poco. Dopo la Supercoppa abbiamo alzato il livello”. “Per vincere lo scudetto serviranno più di ottanta punti di sicuro, anche se probabilmente basterà qualche punto in meno degli anni scorsi.

Non credo che qualche squadra riuscirà a mantenere ritmi altissimi dall’inizio alla fine. La nostra filosofia di gioco? Resta la stessa, anche se ultimamente in certe occasioni abbiamo scelto di giocare in maniera un po’ diversa. E’ stata una mia scelta, in base all’avversario e in base al fatto che giocando ogni 3 giorni le energie non sono sempre al top. Ma la voglia è sempre quella di continuare a comandare il gioco, pressare alto”.

Potete vedere Napoli Juventus con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.