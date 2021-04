Dove vedere NAPOLI LAZIO Streaming Gratis TV: Insigne vs Immobile

Napoli Lazio streaming gratis con i links online senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi giovedì 22 aprile 2021 per chiudere la 32a giornata di Serie A, turno infrasettimanale. Lorenzo Insigne del Napoli ha segnato cinque dei suoi otto gol casalinghi in questa stagione di Serie A nei primi 31 minuti di gioco, con i padroni di casa che hanno vinto cinque delle sei partite casalinghe in cui lui è riuscito a segnare (1 pareggio). Ciro Immobile della Lazio ha segnato una doppietta l’ultima volta, ma ha anche sbagliato un rigore. La terza volta che non riesce a segnare dal dischetto nei suoi ultimi quattro tentativi in Serie A. Ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore Gattuso. Squalificati: Demme. Indisponibili: Ghoulam, Ospina.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore S Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Escalante, Luiz Felipe.

Arbitro: Di Bello. Stadio Diego Armando Maradona (Napoli).

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire dove vedere Napoli Lazio streaming gratis online.

Napoli Lazio streaming live gratis e diretta online senza Rojadirecta

La diretta di Napoli Lazio è su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Match fruibile anche in live streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app Sky Go (link skygo.sky.it) anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Prova a cercare Napoli Lazio anche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.