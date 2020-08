Dove Vedere NAPOLI LAZIO Streaming senza ROJADIRECTA Gratis Diretta Internet

Napoli Lazio Streming senza Rojadirecta: sfida tutta da vedere in diretta tv e video streaming. Si gioca per la 36a e ultima giornata di Serie A, oggi sabato 1° agosto 2020 alle ore 20:45. Il Napoli, ormai senza obiettivi in campionato e con la testa già alla trasferta di Barcellona in Champions League, chiude al San Paolo ospitando la Lazio di Ciro Immobile fresco della conquista del prestigioso titolo della Scarpa d’Oro. Gli azzurri padroni di casa concludono il loro campionato al settimo posto, qualificati però ai gironi di Europa League grazie al successo in finale di Coppa Italia. Il capocannoniere Ciro Immobile, ha nel mirino anche il record di gol in una sola stagione di Serie A fatto registrare proprio dall’ex partenopeo Gonzalo Higuain adesso in forza alla Juventus.

Dove vedere Napoli Lazio Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi

Potete vedere Napoli Lazio in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Diretta Napoli Lazio streaming su pc, tablet e smartphone su SkyGo (link https://skygo.sky.it) gratis per gli abbonati) raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.

Diretta Napoli Lazio Streaming: le formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Luperto, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Correa, Ciro Immobile. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Leiva, Lulic, Radu.