Dove vedere NAPOLI-LAZIO Streaming Gratis ROJADIRECTA Video: Mertens vs Immobile

Napoli-Lazio Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Napoli-Lazio, partita valida per la 14 giornata di Serie A: si disputerà alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 728/11/2021 nel palcoscenico dello Stadio Diego Armando Maradona.

Dopo la sconfitta del Milan in casa contro il Sassuolo nella gara delle 15, il Napoli può andare in fuga. Nelle ultime 10 trasferte di Serie A la Lazio ha ottenuto un solo successo (2N, 7P) e ha sempre subito gol: è da gennaio 2016 che i biancocelesti non arrivano a 11 gare esterne consecutive senza clean sheet in campionato. Andiamo a scoprire dover vedere Napoli-Lazio streaming diretta tv.

Napoli-Lazio streaming gratis: le formazioni, non solo FantaCalcio



Dries Mertens ha segnato l’ultimo gol del Napoli in Serie A diventando il capocannoniere di tutti i tempi del club nella competizione, con 103 gol totali. Nel frattempo, il portafortuna della Lazio Ciro Immobile ha fatto gol in sei scontri diretti consecutivi contro il Napoli in Serie A, segnando ogni volta il gol di apertura.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Meret; Idasiak, Malcuit, Juan Jesus, Manolas, Elmas, Barba, Cioffi, Ambrosino, Petagna.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Pedro. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Akpa Akpro, Escalante, Leiva, Basic, Raul Moro, Romero, Felipe Anderson, Muriqi.

Arbitro: Orsato di Schio.

Potete vedere Napoli-Lazio con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Statistica in evidenza: il Napoli è l’unico club rimasto imbattuto nei secondi tempi delle partite di SA (nei soli secondi tempi: 9 vittorie, 4 pareggi).

Napoli-Lazio streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta Gratis oscurata perchè considerata illegale in Italia.