Dove vedere NAPOLI LAZIO Streaming in chiaro Online su Rai Play | Quarto di finale Coppa Italia TIM Cup

Vedere diretta Napoli Lazio in streaming gratis e video tv con tutte le alternative a Rojadirecta disponibili oggi, martedì 21 gennaio 2020, a partire dalle 20:45. Napoli-Lazio è la prima delle quattro partite dei quarti di finale della Coppa Italia TIM Cup. Le altre sono Juventus-Roma, Milan-Torino e Inter-Fiorentina.

Nel vedere la diretta streaming di Napoli Lazio dobbiamo sapere prima le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mário Rui; Demme, Lobotka, Zielinski; Lozano,

Milik, Insigne. Allenatore Gennaro Gattuso.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore Simone Inzaghi.

Arbitro: Davide Massa, sezione di Imperia.

Diretta Napoli Lazio streaming gratis e tv in chiaro.



Potete vedere Napoli Lazio in chiaro su Rai 1. Diretta streaming gratis RaiPlay quindi con collegamenti pre-partita a partire dalle ore 20:15. La telecronaca in diretta avrà inizio con il fischio d’inizio dell’arbitro che verrà dato alle ore 20:45. I raccoglitori di indici web rojadirecta e tarjetarojaonline per andare a vedere la partita online, sono considerati illegali e quindi sono oscurati in Italia.