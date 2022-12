Dove vedere Napoli-Lille Streaming Gratis Rojadirecta TV Online Video in chiaro

Napoli-Lille streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 20:00 italiane di oggi mercoledì 21 dicembre. Ultima partita amichevole invernale per il Napoli prima della ripresa della Serie A. Si gioca allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta (Napoli). Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Napoli-Lille streaming gratis online.

Napoli-Lille Formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

Lille (4-2-3-1) Chevalier, Diakite, Fonte, Djalo, Ismaily; André, Gomez; Zhegrova, Angel Gomes, Cabella; Virginius. Allenatore Paulo Fonseca.

Napoli-Lille in TV al posto di Rojadirecta



Napoli-Lille in diretta tv con DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili, e su Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro (non è presente nell’abbonamento base nel pacchetto calcio o sport di Sly) e sarà invece acquistabile in modalità pay per view al costo di 9,99 euro. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi collegarti al sito di TuttoSport.

Napoli-Lille streaming gratis diretta online senza Rojadirecta

Napoli-Lille streaming online è disponibile solo su DAZN gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Napoli-Lille mentre su internet.