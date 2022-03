Dove vedere Napoli-Milan Streaming Gratis Online Video: Osimhen vs Giroud

Napoli-Milan Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv video e streaming gratis online, scopri come dove e quando.

Per la sfida scudetto in programma alle 20:45 di oggi domenica 6 marzo 2022 allo stadio Maradona di Napoli, il tecnico rossonero Stefano Pioli avrà a disposizione, dopo 42 giorni di assenza, la stella Ibrahimovic: Zlatan in questa stagione ha segnato 8 gol in 11 partite. Di seguito tutte le informazioni sul match con formazioni su chi trasmette Napoli-Milan Streaming Gratis Live.

Napoli-Milan Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Napoli-Milan con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

Napoli-Milan formazioni, non solo FantaCalcio

Ibrahimovic ha segnato 8 gol e sfornato 2 assist in 19 partite. Tra i problemi al ginocchio di inizio stagione e quelli al tendine d’Achille ha saltato 17 match (due in Champions, tre in Coppa e 11 in Serie A). È stato decisivo contro Udinese, Roma e Bologna. Contro la Lazio, a settembre, ha chiuso la partita siglando il 2-0 dopo pochi minuti dal suo ingresso. Con la scarpa slacciata. Ora sfida il Napoli: all’andata ha giocato 90’, ora è in ballo lo scudetto.

Al vecchio San Paolo, oggi Diego Armando Maradona, ha segnato tre dei suoi cinque gol agli azzurri. Il primo undici stagioni fa, l’annata dello scudetto 2010-11, gli ultimi nel 2020. Doppietta e vittoria (1-3).

A settembre Zlatan Ibrahimovic compirà 41 anni, ma non è ancora disposto a dire basta. In una delle ultime interviste a L’Equipe ha detto che gran parte dei suoi coetanei, a quest’età, si rilassa sul divano con il sigaro in bocca, ripensando a quanto fatto in carriera. “Io non sono pronto”, le sue parole.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Anguissa, Elmas, Lozano, Ounas, Mertens, Petagna.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Ballo-Touré, Krunic, Bakayoko, Saelemaekers, B Diaz, Castillejo, Rebic, Ibrahimovic.

Arbitro: Orsato di Schio. Assistenti: Preti e Giallatini. Quarto Uomo: Camplone. VAR: Valeri. Assistente VAR: Vivenzi.

Dove vedere Napoli-Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



La sfida tra Napoli-Milan non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Napoli-Milan streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Napoli-Milan Streaming: alternativa online e gratis

Napoli-Milan Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia. Al momento non esistono alternative per vedere la partita in streaming gratis online.