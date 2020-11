Dove Vedere NAPOLI MILAN Streaming Link Diretta Live Video Gratis Online

Napoli Milan senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi domenica 22 novembre 2020 alle ore 20:45 si gioca Napoli Milan, match che chiude la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A. Gli azzurri del grande ex di turno Gennaro Gattuso dopo sette giornate hanno totalizzato 14 punti ed occupano il terzo posto, mentre i rossoneri di Stefano Pioli (che non siederà in panchina perché positivo al Covid-19, al suo posto ci sarà Daniele Bonera) guidano la classifica con 17 punti.

Dove Vedere Napoli Milan Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online.

Sarà possibile seguire il match Napoli Milan in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Diretta live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con Sky Go (gratis per gli abbonati con link skygo.

Le probabili formazioni di Napoli Milan:

sky.it) e a pagamento per tutti su(link www.nowtv.it).

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. Allenatore Rino Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Osimhen, Ospina, Hysaj.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli (assente per Covid, a sostituirlo ci sarà Daniele Bonera). Squalificati: nessuno. Indisponibili: Saelemaekers, Musacchio, Leao.

La telecronaca dell’evento è stata affidata a Riccardo Trevisani, con commento tecnico di Daniele Adani. Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per Napoli Milan streaming in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.