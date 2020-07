Dove Vedere NAPOLI-MILAN Streaming Live TV | Calcio Serie A

Andiamo a scoprire dove vedere Napoli Milan in streaming e in diretta tv, partita valida per la 32a giornata di Serie A. La squadra allenata da Gattuso, col trionfo in Coppa Italia, è già certa di un posto nella prossima Europa League ma vuole dare continuità al progetto anche in vista del match di Champions col Barcellona ad agosto e dell’annata ventura. Il Milan, invece, sta macinando punti e risultati per strappare un posto nelle competizioni europee del 2020/2021. Il Milan ha segnato almeno due reti in tutti gli ultimi cinque incontri di Serie A e potrebbe arrivare a sei di fila con più di un gol all’attivo per la prima volta dal gennaio 2012.

Dove vedere Napoli Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi

Potete vedere Napoli Milan con i canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite).

è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.

Formazioni Napoli Milan, ci piacerebbe fossero così

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Llorente.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Castillejo, Duarte, Musacchio.