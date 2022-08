Dove vedere Napoli-Monza Streaming TV Online Video Diretta Gratis

Napoli-Monza streaming gratis con i links online senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle 18:30 di oggi domenica 21 agosto 2022. Napoli-Monza è valida per la 2a giornata di Serie A stagione 2022/23. Si gioca allo stadio Diego Armando Maradona. Essendo quello di quest’anno il primo campionato di Serie A giocato dal Monza, non ci sono precedenti nel massimo campionato fra le due formazioni. In generale Napoli e Monza non si sono mai affrontate in gare ufficiali prima d’ora. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Napoli-Monza streaming gratis online.

Napoli-Monza, probabili formazioni

Il Napoli ha perso due delle ultime quattro sfide di Serie A contro formazioni neopromosse (2V). Tante sconfitte quante nelle precedenti 15 gare nel torneo contro avversarie provenienti dalla B (13V). Dopo il ko nel più recente di questi confronti (vs Empoli il 24 aprile) potrebbe incassare due sconfitte di fila contro una neopromossa per la prima volta da aprile 2015 (due, con Rafael Benítez in panchina).

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti.

A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Elmas, Ndombele, Politano, Zerbin, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Fabian e Demme. Squalificati: Gaetano. Diffidati: nessuno.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, A Ranocchia, Pablo Marì; Birindelli, Valoti, Barberis, F Ranocchia, D’Alessandro; Caprari, Petagna. Allenatore Stroppa.

A disposizione in panchina: Cragno, Sorrentino, Carboni, Antov, Caldirola, Marrone, Bondo, Colpani, Sensi, Pessina, Machin, Molina, Gytkjaer, S Vignato, Ciurria. Indisponibili: Carlos Augusto, Mota Carvalho. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Guardalinee: Massara e Sechi. Quarto uomo: Rutella. VAR: Irrati. Assistente VAR: Paganessi.

Napoli-Monza streaming gratis diretta online senza Rojadirecta

Napoli-Monza in diretta tv è disponibile solo su DAZN. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Alternativa per vedere Napoli-Monza streaming al posto di Rojadirecta italiano

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Napoli-Monza Rojadirecta su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi colelgarti al sito della Gazzetta dello Sport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Napoli-Monza mentre su internet.