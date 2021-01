Dove Vedere NAPOLI PARMA Streaming Gratis senza Rojadirecta TV Online TarjetaRojaOnline Serie A

Napoli Parma Streming Gratis italiano: partita che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 18:00 ITA di oggi domenica 31 gennaio 2021. Si gioca al Diego Armando Maradona per la 20a giornata di Serie A. Il Napoli ha perso due gare di Serie A contro il Parma con Gennaro Gattuso in panchina, solo contro l’Inter ha perso più volte (tre) nello stesso periodo. Il Parma non vince da 10 gare di Serie A (4N, 6P), non ha mai fatto peggio nella sua storia nella competizione. Andiamo a scoprire dover vedere Napoli Parma in streaming e in diretta tv.

Napoli Parma streaming gratis: le formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Mertens, Fabian Ruiz.

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Osorio, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.

Dove guardare Napoli Parma streaming gratis e diretta online

Allenatore D’Aversa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bruno Alves, Laurini, Karamoh, Valenti.

Potete vedere Napoli Parma con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Telecronaca di Federico Zancan, con il commento di Luca Pellegrini. Gli interventi a bordocampo saranno a cura di Massimo Ugolini.

Video streaming gratis sarà disponibile per gli abbonati su Sky Go (link skygo.sky.it), la piattaforma di streaming video che puoi vedere dal tuo Computer, Tablet, Smartphone e Smart TV connessa ad internet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.