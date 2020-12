Dove vedere NAPOLI Real Sociedad Streaming senza ROJADIRECTA Gratis Online con Immagini Gol Highlights

Napoli Real Sociedad senza Rojadirecta: dove streaming live e diretta tv. Napoli e Real Sociedad si sfidano nella sesta giornata del Gruppo F di Europa League. Al Napoli, per il passaggio del turno, basterebbe anche un pareggio, ma solo la vittoria gli darebbe la certezza del primato nel girone. Si gioca in quello che è stato da poco ribattezzato stadio “Diego Armando Maradona”.

Napoli Real Sociedad: la fanno vedere in Diretta in chiaro?

No. La partita Napoli Real Sociedad sarà trasmessa in diretta tv grazie a Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Fischio d’inizio alle ore 18:55 italiane di oggi giovedì 10 dicembre 2020. La partita viene trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite), e quindi in diretta streaming in chiaro sul sito di TV8.

Napoli Real Sociedad Streaming: dove vedere la partita senza Rojadirecta.

La partita Napoli Real Sociedad si potrà vedere anche in video streaming live usufruendo del servizio Sky Go (link skygo.sky.it), utilizzabile anche attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone. Probabilmente il match sarà anche disponibile in streaming su YouTube e con Facebook Live-Stream. Sconsigliamo quindi di utilizzare siti illegali come Rojadirecta. A pagamento per tutti su NowTV (link www.nowtv.it).

Probabili formazioni Napoli Real Sociedad.



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

All. Gattuso.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Moya; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Portu, Guevara, Merino, Silva; Willian José, Isak. All. Barrenetxea.

Arbitro: Orel Grinfeld (Israele).

La vittoria per 1-0 del Napoli sulla Real Sociedad nella seconda giornata di Europa League di questa stagione è stata la prima sfida in una competizione europea.Cinque delle otto partite casalinghe europee del Napoli (comprese le qualificazioni) contro rivali spagnoli si sono concluse con un pareggio (2v 1s). L’unica squadra spagnola capace di battere il Napoli fuori casa è stato il Real Madrid a marzo 2017 in Champions League.