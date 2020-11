Dove Vedere NAPOLI RIJEKA Streaming Gratis Online con Immagini Gol Highlights

Napoli Rijeka streaming senza Rojadirecta: dove diretta live tv e gratis online. Nella notte dell’addio del Napoli a Diego Armando Maradona, i ragazzi di Gattuso proveranno a omaggiare nel migliore dei modi il ricordo del Pibe de Oro durante la partita di Europa League contro il Rijeka. Si gioca per la quarta giornata del Gruppo F.

Napoli Rijeka: la fanno vedere in Diretta in chiaro?

No. La partita Napoli Rijeka sarà trasmessa in diretta tv grazie a Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre). Fischio d’inizio alle ore 21 italiane di giovedì 26 novembre 2020. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Napoli Rijeka Streaming: dove vedere la partita senza Rojadirecta.

La partita Napoli Rijeka si potrà vedere anche in video streaming live usufruendo del servizio Sky Go (link skygo.

Probabili formazioni Napoli Rijeka.



sky.it), utilizzabile anche attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone. Probabilmente il match sarà anche disponibile ine con. Sconsigliamo quindi di utilizzare siti illegali come. A pagamento per tutti su(link www.nowtv.it).

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Petagna. Allenatore Gennaro Gattuso.

Rijeka (5-3-2): Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkoski, Smolcic, Braut; Muric, Cerin, Loncar; Kulenovic, Menalo. Allenatore Simon Rozman.

Arbitro: Halis Özkahya (Turchia).