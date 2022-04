Dove Vedere Napoli-Roma Streaming Gratis Rojadirecta Online Video: Osimhen v Zaniolo

Napoli-Roma Streming senza Rojadirecta: Derby del Sole che possiamo vedere in diretta tv video e streaming gratis online, scopri come dove e quando.

La Roma ha prenotato il biglietto per le semifinali di UEFA Europa Conference League con una vittoria enfatica per 4-0 contro la squadra norvegese del Bodø/Glimt, e giocherà la semifinale contro il Leicester. La squadra di José Mourinho dovrà tornare rapidamente a concentrarsi, con ancora una possibilità remota di raggiungere le prime quattro posizioni in Serie A e quindi partecipare alla UEFA Champions League, ma servirà sicuramente la vittoria qui per mantenere il passo con la Juventus attualmente al quarto posto.

Una sequenza di 11 partite senza sconfitte in Serie A (7 vittorie, 4 pareggi) dimostra che la Roma non è ancora fuori dalla corsa alle prime quattro posizioni, ma il fatto che cinque delle sette vittorie in quel periodo abbiano visto un margine di un solo gol dimostra che nulla è scontato per i ‘Giallorossi’. Aggiungere un’altra vittoria a quella sequenza richiederebbe a Mourinho di fare qualcosa che non ha mai fatto prima, vincere una trasferta contro il Napoli (1 pareggio, 1 sconfitta).

Napoli-Roma probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Statistica in evidenza: prima di questo turno, nessuna squadra ha segnato più gol in SA rispetto al Napoli nel corso dei 15 minuti dopo l’inizio della ripresa (15).

Napoli (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Idasiak, Marfella, Tuanzebe, Juan Jesus, Malcuit, Ghoulam, Demme, Elmas, Mertens, Politano, Ounas, Zielinski. Indisponibili: Di Lorenzo, Petagna. Squalificati: nessuno.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Viña, Ibanez, Spinazzola, Maitland-Niles, Veretout, Diawara, Bove, C Perez, Felix, Shomurodov, Mkhyitaryan. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Di Bello. Guardalinee: Meli e Valeriani. Quarto uomo: Sozza. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Ranghetti.

Potete vedere Napoli-Roma con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick. Subito dopo il fischio finale di Napoli-Roma si potrà vedere il video highlights dell’incontro.

Perfetto equilibrio negli ultimi sei precedenti in terra campana tra Napoli e Roma: due successi per parte e due pareggi; in questi sei incontri sono stati segnati 19 gol in totale, 3.2 di media a match.

Considerando tutte le competizioni, otto delle 10 sconfitte subite dal Napoli in questa stagione sono arrivate allo stadio Maradona: solo in una stagione la squadra campana ha perso più gare interne, nel 1997/98 (11).

José Mourinho rende omaggio a Diego Maradona

Il tecnico della Roma José Mourinho visita il murale di Diego Maradona e depone fiori in un tributo emotivo prima della partita contro il Napoli