Dove Vedere NAPOLI ROMA Streaming Link Diretta Live Video Gratis Online

Napoli Roma senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi domenica 29 novembre 2020 alle ore 20:45 si gioca Napoli Roma. Il Derby del Sole che chiude le partite domenicali della 9a giornata del campionato di calcio di Serie A si gioca allo stadio San Paolo che presto diverrá stadio Diego Armando Maradona. Una sfida d’alta classifica, sempre nel segno e nella memoria del fuoriclasse argentino.

Dove Vedere Napoli Roma Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online.

Sarà possibile seguire il match Napoli Roma in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 248 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Diretta live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con Sky Go (gratis per gli abbonati con link skygo.

Le probabili formazioni di Napoli Roma:

sky.it) e a pagamento per tutti su(link www.nowtv.it).

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Mertens. Allenatore Gattuso. Squalificati: Bakayoko. Indisponibili: Hysaj, Osimhen, Rrahmani.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Juan Jesus; Karsdorp, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Boer, Kumbulla, Pastore, Zaniolo.

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per Napoli Roma streaming in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.