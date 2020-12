Dove vedere NAPOLI SAMPDORIA in TV e Streaming

Napoli Sampdoria in diretta live tv e streaming gratis sui canali digitali a partire dalle ore 15:00 di oggi domenica 13 dicembre 2020. La Sampdoria ha subito gol in tutte le ultime 15 trasferte di Serie A e non fa peggio da febbraio 2016 (18). Il Napoli è la squadra che conta più marcatori diversi in questo campionato (10). Andiamo a scoprire dove vedere Napoli Sampdoria streaming e diretta tv.

Prima però ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Malcuit, Osimhen, Hysaj, Rrahmani.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; A Ferrari, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Verre; Quagliarella.

Dove guardare Napoli Sampdoria Streaming senza Rojadirecta e diretta gratis online.

Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bereszynski, Gabbiadini, Keita Balde.

Potete vedere Napoli Sampdoria in diretta streaming su Sky Sport (Canale 253 Satellite). Qui verranno trasmessi anche gli highlights della partita. Per vedere Napoli Sampdoria streaming gratis basterà collegarsi a Sky Go (link skygo.sky.it), servizio gratuito per gli abbonati Sky.

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partita Napoli Sampdoria anche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.