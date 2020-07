Dove Vedere NAPOLI SASSUOLO Streaming Gratis Diretta Internet

Napoli Sassuolo Streming senza Rojadirecta: sfida tutta da vedere in diretta tv e video streaming. Si gioca per la 36a giornata di Serie A, oggi sabato 25 luglio 2020 alle ore 21:45.

Dopo l’amara sconfitta contro il Parma, il Napoli torna al San Paolo contro un altro avversario emiliano. Arriva il Sassuolo di De Zerbi, una squadra in forma, anche se senza più obiettivi: sfumata l’Europa League, il sesto posto dista 12 punti a sole tre gare dal termine.

L’attaccante del Napoli Matteo Politano ha giocato 96 partite e realizzato 20 gol in campionato con la maglia del Sassuolo: non ha preso parte ad alcuna rete nelle tre sfide contro i neroverdi nella competizione. Domenico Berardi ha fatto il suo esordio in Serie A nel settembre 2013, proprio contro il Napoli. L’attaccante del Sassuolo ha preso parte a cinque gol nelle ultime quattro presenze di campionato, restando tuttavia a secco nell’ultima contro il Milan.

Dove vedere Napoli Sassuolo Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi

Potete vedere Napoli Sassuolo con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su DAZN (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.

Diretta Napoli Sassuolo Streaming: le formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ospina, Llorente.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: Bourabia. Indisponibili: Boga, Chiriches, Defrel, Obiang, Romagna.