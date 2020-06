Dove vedere NAPOLI-SPAL Streaming senza Rojadirecta | Calcio Serie A

Andiamo a scoprire dove vedere Napoli Spal in streaming e in diretta tv, partita valida per la 28a giornata di Serie A: si gioca alle ore 19:30 di oggi domenica 28 giugno 2020. Gattuso ritrova Mertens al centro dell’attacco. A centrocampo Fabian Ruiz prende il posto di Allan, alle prese con un affaticamento muscolare alla coscia destra. Di Biagio potrebbe schierare Reca al posto di Sala sulla sinistra. In attacco D’Alessandro e Valti con Petagna, ballottaggio Murgia-Valdifiori.

Dove vedere Napoli Spal Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi.

Potete vedere Napoli Spal con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite, 485 Digitale Terrestre). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Napoli Spal non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo questa sera:

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinksi; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Nessuno.

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Missiroli, Valdifiori, Dabo; Valoti, Petagna, Strefezza. Allenatore Semplici. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Berisha, Di Francesco, Zukanovic.