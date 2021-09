Dove Vedere NAPOLI SPARTAK MOSCA Streaming ROJADIRECTA Video Gratis Online UEL

Tutto pronto per la diretta streaming di Napoli-Spartak Mosca in programma oggi giovedì 30/09/2021 alle ore 18:45 italiane. Dopo la partenza a razzo in Serie A e il pareggio in casa del Leicester alla prima giornata di Europa League, gli uomini di Spalletti ricevono al Maradona lo Spartak Mosca per il secondo turno. Spalletti: “”Gara durissima, quando c’è da lottare loro sono tra i migliori”. Andiamo a scoprire dover vedere Napoli-Spartak Mosca in streaming e in diretta tv.

Napoli-Spartak Mosca streaming gratis: le formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Elmas; Politano, Lozano, Lorenzo Insigne; Osimhen. Allenatore Spalletti.

Spartak Mosca (3-4-3): Maksimenko; Rasskazov, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Zobnin, Ayrton Lucas; Larsson, Ponce, Promes. Allenatore Rui Vitoria.

Arbitro: Kruzliak (Slovacchia).

Dove vedere Napoli-Spartak Mosca Streaming Gratis e diretta online senza Rojadirecta.

Napoli-Spartak Mosca da vedere sui canali digitali di DAZN, Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Telecronista Sky sarà Paolo Ciarravano che sarà affiancato da Lorenzo Minotti come seconda voce. Su DAZN la partita sarà raccontata da Stefano Borghi con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Napoli-Spartak Mosca Streaming Gratis per gli abbonati mediante DAZN e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.



Rojadirecta TV oscurata perchè considerata illegale in Italia.

Napoli-Spartak Mosca Streaming Gratis in chiaro?

Cattive notizie: non ci sarà la diretta in chiaro su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre) e quindi nemmeno lo streaming online sul relativo sito web.