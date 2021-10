Dove vedere Napoli-Bologna Streaming Gratis ROJADIRECTA Video: Spalletti vs Mihajlovic

Napoli-Bologna Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Napoli-Bologna, partita valida come posticipo che chiude il secondo turno infrasettimanale della stagione (la decima giornata di Serie A), si disputerà alle ore 20:45 italiane di oggi giovedì 28 ottobre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Diego Armando Maradona.

Il Napoli è andato a segno in ciascuna delle ultime 16 gare di Serie A contro il Bologna: solo una volta ha registrato una serie più lunga di incontri consecutivi in gol contro una singola avversaria, 18 contro il Como, tra il 1950 e il 1987. Andiamo a scoprire dover vedere Napoli-Bologna streaming diretta tv.

Napoli-Bologna streaming gratis: le formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Demme, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. Allenatore Spalletti (in panchina Domenichini). A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Ghoulam, Zanoli, Juan Jesus, Fabian Ruiz, Lobotka, Politano, Mertens, Insigne, Petagna.

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Barrow. Allenatore Mihajlovic. A disposizione in panchina: Bardi, Bagnolini, Binks, Mbaye, Dijks, Pyythia, Santander, Sansone, Van Hooijdonk, Vignato, Cangiano.

Arbitro: Marco Serra di Torino. Guardalinee: De Meo e Rossi. Quarto Uomo: Massimi. VAR: Mariani. AVAR: Lo Cicero.

Dove guardare Napoli-Bologna Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Napoli-Bologna con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Le immagini della partita sono a disposizione anche su Sky Sport (numero 251 satellite), Sky Sport Calcio (202 satellite; 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite). Telecronaca Sky di Napoli-Bologna affidata a Federico Zancan, con commento tecnico di Luca Marchegiani. Su DAZN, telecronista Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini seconda voce.

Dove vedere Napoli-Bologna Streaming Gratis senza Rojadirecta TV



Napoli-Bologna streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta Gratis oscurata perchè considerata illegale in Italia. Streaming gratis per gli abbonati su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l’app su pc, smartphone o tablet. A pagamento per tutti con NOW.