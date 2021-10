Dove vedere NAPOLI-TORINO Streaming Gratis Video: Spalletti vs Juric

Napoli-Torino Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Napoli-Torino, partita valida per il turno 8 di Serie A, si disputerà alle ore 18 italiane di oggi domenica 17 ottobre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Diego Armando Maradona. Al termine di Napoli-Torino il campionato prevedere un’altra grande partita: si giocherà Juventus-Roma (alle 20:45).

Il Napoli è la squadra contro cui l’attaccante del Torino Andrea Belotti ha realizzato il suo primo gol in Serie A (con il Palermo nel settembre 2014) – con la prossima rete, Belotti entrerà nel club dei giocatori con almeno 100 reti nel massimo campionato (diventando l’87° a raggiungere il traguardo). Andiamo a scoprire dover vedere Napoli-Torino streaming diretta tv.

Napoli-Torino streaming gratis: le formazioni

Spalletti su Fabian e Ghoulam: “Fabian sta giocando molto centrale? Non gli manca nulla per fare quel ruolo, l’ho messo a fare il regista, è quello che tocca più palloni di tutto, ha tutte le costruzioni di gioco, è un po’ il suo ruolo, lui sa giocare a calcio e può fare tutti i ruoli. E’ un ragazzo sveglio che ha tecnica e fisico, avergli ridotto lo spazio dove andare ad esercitare la sua professione lo sta aiutando. Ghoulam? Sta molto meglio è molto vicino ad essere nelle condizioni di esprimere tutte le sue qualità. C’è bisogno di un inserimento un pochettino più graduale visto anche il suo passato”.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Demme, Elmas, Lobotka, Lozano, Mertens, Petagna.

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Izzo, Zima, Buongiorno, Vojvoda, Ansaldi, Pobega, Baselli, Rincon, Belotti, Zaza.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Dove guardare Napoli-Torino Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Napoli-Torino con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, con commento tecnico di Francesco Guidolin.

Dove vedere Napoli-Torino Streaming Gratis senza Rojadirecta TV



Napoli-Torino streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta Gratis oscurata perchè considerata illegale in Italia.