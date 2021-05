Dove vedere NAPOLI UDINESE Streaming Gratis TV: Osimhen vs Okaka

Napoli Udinese streaming gratis con i links online senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi martedì 11 maggio 2021 anticipo del turno infrasettimanale della 36a giornata di Serie A

Gli azzurri di Gattuso devono continuare a vincere per mantenere la quarta piazza che vale la Champions League. E, perché no, attaccare terzo e secondo posto. Più tranquilli, invece, i friulani già matematicamente salvi e senza più nulla da chiedere al campionato.

Ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso. A disposizione: Meret, Contini, Mario Rui, Zedadka, Demme, Elmas, Politano, Petagna, Mertens, Costanzo, D’Agostino, Labriola. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ghoulam, Koulibaly, Lobotka, Maksimovic.

Udinese (3-5-1-1): Musso; De Maio, Bonifazi, Nuytinck; Stryger, De Paul, Walace, Makengo, Ouwejan; Pereyra; Okaka. Allenatore: Gotti. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Becao, Samir, Molina, Zeegelaar, Palumbo, Micin, Forestieri, Llorente. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arslan, Braaf, Deulofeu, Jajalo, Nestorovski, Pussetto.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire dove vedere Napoli Udinese streaming gratis online.

Come vedere Napoli Udinese Diretta TV

Napoli Udinese in diretta tv con i canali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dove vedere Napoli Udinese streaming live gratis e diretta online senza Rojadirecta

La diretta di Napoli Udinese è su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Match fruibile anche in live streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app Sky Go (link skygo.sky.it) anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

