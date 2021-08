Dove vedere NAPOLI-VENEZIA Streaming Gratis Video: Insigne vs Johnsen

Napoli-Venezia Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Napoli-Venezia, partita valida per la prima giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Stadio Diego Armando Maradona oggi domenica 22 agosto 2021 alle ore 20:45. Andiamo a scoprire dover vedere Napoli-Venezia streaming e in diretta tv.

Napoli-Venezia streaming gratis: le formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Ospina, Marfella, Rrahmani, Malcuit, Juan Jesus, Zanoli, Elmas, Palmiero, Machach, Lozano, Ounas, Petagna.

Venezia (4-3-1-2): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Fiordilino, Peretz, Heymans; Sigurdsson; Forte, Johnsen. Allenatore Zanetti. A disposizione in panchina: Bertinato, Lezzerini, Svoboda, Molinaro, Tessmann, Dezi, Karlsson, Bjarkason, Galazzi, Di Mariano.

Arbitro: Aureliano di Bologna. Guardalinee: Imperiale e Bercigli. Quarto uomo: Cosso. VAR: Di Paolo. AVAR: Peretti.

Dove guardare Napoli-Venezia Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Napoli-Venezia con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Napoli-Venezia su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, coadiuvato al commento tecnico da Stefano Schwoch.

Tra le squadre attualmente in Serie A, il Venezia è la formazione che aspetta da più turni la vittoria nel massimo campionato (12: 3N, 9P) – l’ultimo successo risale al 2-0 contro la Fiorentina del febbraio 2002.

Dove vedere Napoli-Venezia Streaming Gratis senza Rojadirecta Online



Napoli-Venezia streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.