Dove vedere NAPOLI VERONA Streaming Gratis: Gattuso vs Juric

Napoli Verona Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Ultimi 90’ decisivi per due posti Champions con tre squadre in lotta: Napoli e Milan a 76 punti, Juventus a 75 punti: match sfruttare gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 ITA di oggi domenica 23 maggio 2021. Tutto quello che c’è da sapere sul derby lombardo. Andiamo a scoprire dover vedere Napoli Verona in streaming e in diretta tv., sapendo che si giocherà allo stesso orario di Bologna-Juventus e Atalanta-Milan.

Napoli Verona streaming gratis: le formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore Gattuso. A disposizione: Ospina, Contini, Mario Rui, Zedadka, Costanzo, Demme, Elmas, D’Agostino, Lobotka, Politano, Mertens, Petagna.

Verona (3-4-2-1): Pandur; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic. Allenatore Juric. A disposizione: Silvestri, Berardi, Dawidowicz, Ruegg, Ceccherini, Sturaro, Ilic, Salcedo, Colley, Favilli, Lasagna.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Longo e Valeriani. Quarto uomo: Fourneau. Var: Nasca. Avar: Cecconi.

Dove guardare Napoli Verona Diretta TV Online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis



Potete vedere Napoli Verona con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Sono 84 i confronti in totale con 42 vittorie per il Napoli, 23 pareggi e 18 vittorie per il Verona. L’ultimo successo casalingo risale alla scorsa stagione: 2-0 per la squadra campana. All’andata è finita 3-1 per la squadra di Juric: reti di Dimarco, Barak e Zaccagni per gli scaligeri, mentre Lozano andò a segno per i campani.

Dove vedere Napoli Verona Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline

Napoli Verona streaming online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.

Il Verona ha subito 47 reti in questo campionato: prima di questa stagione, il suo record positivo di gol incassati in un singolo torneo di Serie A a 20 squadre era di 51, stabilito nel 2019/20. Il Napoli ha segnato 22 gol da fuori area in questo campionato: eguagliato il record in una stagione in Serie A dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie il dato), stabilito dalla Juventus 2014/15. Dall’altra parte il Verona ha realizzato appena tre reti dalla distanza, più solo dello Spezia (due).