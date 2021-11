Dove vedere Napoli-Verona Streaming Gratis ROJADIRECTA Video: Osimhen vs Simeone

Napoli-Verona Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Napoli-Verona, partita valida per la 12 giornata di Serie A: si disputerà alle ore 18 italiane di oggi domenica 7/11/2021 nel palcoscenico dello Stadio Diego Armando Maradona.

Recuperati Fabian Ruiz e Insigne dalle noie muscolari che li hanno esclusi dalla trasferta di Varsavia in Europa League. Osimhen pronto a tornare dall’inizio. Squalificato Koulibaly, al centro della retroguardia occasione per Juan Jesus. Tudor va verso la conferma dell’11 che ha battuto la Juve. Ancora fastidio alla caviglia per Ilic, al suo posto Tameze. Andiamo a scoprire dover vedere Napoli-Verona streaming diretta tv.

Napoli-Verona streaming gratis: le formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Ghoulam, Zanoli, Demme, Lobotka, Elmas, Lozano, Ounas, Mertens, Petagna. Indisponibili: Malcuit, Manolas. Squalificati: Koulibaly.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore Tudor. A disposizione in panchina: Pandur, A Berardi, Ceccherini, Cancellieri, Cetin, Ruegg, Sutalo, Magnani, Hongla, Bessa, Lasagna, Kalinic. Indisponibili: Frabotta, Ilic. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Bindoni e Dei Giudici. IV uomo: Marcenaro. Var: Abisso. Avar: Meli.

Potete vedere Napoli-Verona con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Napoli-Verona streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta Gratis oscurata perchè considerata illegale in Italia.