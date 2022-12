Dove vedere Napoli-Villarreal Streaming Gratis TV Online Video in chiaro

Napoli-Villarreal streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 20:30 italiane di oggi sabato 17 dicembre. Partita amichevole che si gioca allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta (Napoli). Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Napoli-Villarreal streaming gratis online.

Napoli-Villarreal Formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

Villarreal (4-3-3): Reina; Kiko, Albiol, Mandi, Mojica; Capoue, Parejo, Trigueros; Chukwueze, Moreno, Morales. Allenatore Setién.

Napoli-Villarreal in TV al posto di Rojadirecta



Napoli-Villarreal in diretta tv con DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili, e su Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro (non è presente nell’abbonamento base nel pacchetto calcio o sport di Sly) e sarà invece acquistabile in modalità pay per view al costo di 9,99 euro.

Napoli-Villarreal streaming gratis diretta online senza Rojadirecta

Napoli-Villarreal streaming online è disponibile solo su DAZN gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Alternativa per vedere Napoli-Villarreal streaming al posto di Rojadirecta italiano

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Napoli-Villarreal Rojadirecta su Video YouTube, Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming gratis alternativo ai canali ufficiali. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi collegarti al sito di TuttoSport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Napoli-Villarreal mentre su internet.