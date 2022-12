Dove vedere Olanda-Argentina Streaming Gratis TV Video Online | Mondiali Qatar 2022

Olanda-Argentina streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 20:00 italiane di oggi venerdì 9 dicembre 2022. Partita valida per i quarti di finale dei Mondiali di Calcio 2022 che si stanno disputando in Qatar. Chi vince gioca in semifinale contro la vincente di Croazia-Brasile delle ore 16.

Le prime due Nazionali a raggiungere i quarti di finale dei Mondiali 2022 completano il programma del venerdì sera, con la rivincita della semifinale del 2014. Fino a 88.000 tifosi al Lusail Stadium spereranno che Paesi Bassi ed Argentina non ripetano i loro scontri precedenti, risalenti ai tornei del 2014 e del 2006 e che furono piuttosto noiosi non avendo visto neanche un gol, e sembra improbabile dopo che entrambe le squadre hanno sia segnato che subìto gol nei rispettivi ottavi di finale.

Con i gol nella prima, seconda e terza mezz’ora durante la vittoria per 3-1 contro gli Stati Uniti, non è stata una sorpresa che Louis van Gaal, il 71enne allenatore dei Paesi Bassi, si sia vantato delle “grandi possibilità” della sua squadra di vincere il suo primo Mondiale. Ci saranno anche molte motivazioni personali per Van Gaal, che in precedenza aveva dichiarato che la vittoria di un Mondiale è l’unico obiettivo rimasto nella sua trentennale carriera di allenatore, poiché il veterano aveva portato i Paesi Bassi ai rigori nella semifinale del 2014 persa contro la ‘Albiceleste’.

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Olanda-Argentina streaming gratis online.

Olanda-Argentina Formazioni

Olanda (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Roon, F De Jong, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay. CT Van Gaal. A disposizione in panchina: Pasveer, Bijlow, De Ligt, De Vrij, Frimpong, Malacia, Taylor, Koopmeiners, Berghuis, Simons, Lang, Bergwjin, L De Jong, Janssen, Weghorst.

Argentina (4-3-3): Dibu Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez, Di Maria. CT Scaloni. A disposizione in panchina: Armani, Rulli, Montiel, Foyth, Lisandro Martinez, Pezzella, Acuna, Guido Rodriguez, Paredes, Palacios, Correa, Dybala, Almada, Lautaro Martinez.

Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna). Guardalinee: Devis-Perez Del Palomar (Spagna). IV Uomo: Gomes (Sud Africa). VAR: Hernandez Hernandez (Spagna). Assistente VAR: Fischer (Canada).

Olanda-Argentina in TV al posto di Rojadirecta



Olanda-Argentina in diretta tv in chiaro con Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Sul sito di Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Olanda-Argentina streaming gratis diretta online senza Rojadirecta

Olanda-Argentina streaming online con il servizio gratis di Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Il pre-partita di Olanda-Argentina live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Alternativa per vedere Olanda-Argentina streaming al posto di Rojadirecta italiano

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Olanda-Argentina Rojadirecta su Video YouTube, Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming gratis alternativo ai canali ufficiali. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi collegarti al sito di TuttoSport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Olanda-Argentina mentre su internet.