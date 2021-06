Dove Vedere OLANDA UCRAINA Streaming TV Oggi | Depay vs Malinovskyi | Euro 2020 Gruppo C

Olanda Ucraina streaming senza Rojadirecta video con Rai Play e Sky GO. Comincia l’Europeo anche per Olanda e Ucraina, chiamate questa sera alla gara di esordio ad EURO2020. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21 ITA, e si giocherà in casa degli Orange alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

Dopo diverse delusioni negli ultimi tornei internazionali, l’Olanda sta pian piano rinascendo e si aspetta di giocare un buon Euro2020, magari provando ad essere la sorpresa grazie a difensori come De Vrij e De Ligt, ma anche a Depay in avanti. Dall’altra parte tutti gli occhi sono puntati su Malinovskyi, autore di una grandissimo finale di stagione in Serie A e ora chiamato alla consacrazione anche con la casacca dell’Ucraina. Sempre da tenere d’occhio Yarmolenko in avanti.

Mentre aspettiamo l’inizio della partita andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Olanda Ucraina streaming gratis online.

Le probabili formazioni di Olanda Ucraina



Olanda (3-5-2): Stekelenburg; Timber, De Vrij, Blind; Dumfries, F De Jong, De Roon, Wijnaldum, Wijndal; Depay, Weghorst.

Allenatore F De Boer. A disposizione: Krul, Bizot, Veltman, Van Aanholt, Aké, Promes, Klaassen, Gravenberch, Koopmeiners, Berghuis, L De Jong, Malen.

Ucraina (4-1-4-1): Bushchan; Karavaev, Krytsov, Matviyenko, Mykolenko; Sydorchuk; Yarmolenko, Zinchenko, Malinovskyi, Zubkov; Yaremchuk. Allenatore Shevchenko. A disposizione: Pyatov, Trubin, Sobol, Zabarnyi, Matviyenko, Sudakov, Stepanenko, Shaparenko, Marlos, Makarenko, Bezus, Dovbyk.

Arbitro: Brych (Germania). Guardalinee: Borsch e Lupp. Quarto Uomo: Frankowski (Polonia). VAR: Fritz. AVAR: Dingert, Betts (Inghilterra), Attwell (Inghilterra).

Vedere Olanda Ucraina streaming gratis senza Rojadirecta e diretta online

La diretta di Olanda Ucraina verrà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1 e sarà visibile per gli abbonati anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming, gratuitamente su Rai Play (link www.raiplay.it) e solo per gli abbonati su SkyGo e NOW.