Dove vedere PARMA INTER Streaming Gratis Video Online Serie A: Mihaila vs Sanchez

Parma Inter Streming Gratis italiano senza Rojadirecta: partita che chiude la 25a giornata infrasettimanale di Serie A che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 ITA di oggi giovedì 4 marzo 2021.

Un Parma attualmente penultimo in classifica e con un disperato bisogno di punti visto che ha è a sei punti dal quartultimo posto occupato dal Cagliari e deve fare i conti anche con le due gare che il Torino, attualmente terzultimo, dovrà recuperare. Per l’Inter invece, in seguito al pari in extremis del Milan contro l’Udinese, un successo porterebbe ad un deciso +6 in classifica. Il tutto in attesa del recupero tra Juventus e Napoli, con entrambe però distanziate largamente dalla compagine meneghina. Andiamo a scoprire dover vedere Parma Inter in streaming e in diretta tv.

Parma Inter streaming gratis: le formazioni

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Valenti, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Kucka, Mihaila. Allenatore D’Aversa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Conti, Cornelius, Gervinho, Nicolussi Caviglia, Zirkzee.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez.

Dove guardare Parma Inter streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline



Alenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Sensi.

Potete vedere Parma Inter con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.