Dove vedere PARMA JUVENTUS Streaming Oggi Video Gratis Highlights Serie A

Parma Juventus Streming senza Rojadirecta: anticipo Serie A (13a giornata) che possiamo vedere in tv e video gratis, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi sabato 19 dicembre 2020.

La Juventus ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A contro il Parma disputate nel girone d’andata, tenendo la porta inviolata ben quattro volte nel parziale. Il Parma non è andato a bersaglio in tre degli ultimi sei match casalinghi contro la Juventus in Serie A, dopo che aveva realizzato almeno un gol in 17 dei primi 19 confronti interni con i bianconeri nel torneo. Andiamo a scoprire dove vedere Parma Juventus streaming e diretta tv.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo stasera.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho. Allenatore Liverani. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Grassi, Laurini, Nicolussi Caviglia, Pezzella, Scozzarella.

Juventus (4-4-2): Gigi Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Kulusevski; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Demiral, Paulo Dybala, Giorgio Chiellini.

Dove guardare Parma Juventus streaming senza Rojadirecta e diretta gratis online.

Potete vedere Parma Juventus in diretta streaming su DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (Canale Sky 209) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Streaming video live con DAZN (link www.dazn.com), il servizio riservato agli abbonati. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partita Parma Juventus anche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.